Po Zorčičevi oceni DZ o nezaupnici ne bo odločal že letos

Ljubljana, 23. decembra - Potem ko je prvak DeSUS Karl Erjavec za prihodnji teden napovedal vložitev nezaupnice vladi, je predsednik DZ Igor Zorčič danes ocenil, da glede na obveznosti DZ do odločanja ne more priti letos, ampak prvi teden januarja. Ponovil je, da se mu zdi nezaupnica tvegano politično dejanje ne le za politični prostor, ampak predvsem za Erjavca in DeSUS.