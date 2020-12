Večer o dolgotrajnem zaprtju šol v Sloveniji (24. 12.)

Maribor, 23. decembra - Urška Mlinarič v komentarju Odstop! In pika piše o šolah, ki so v Sloveniji prazne že dobra dva meseca. Po mnenju avtorice sta razloga za to neustrezno vladno ravnanje in nesposobnost ministrice za izobraževanje Simone Kustec. Izpostavlja tudi zapoved ustavnega sodišča, da se morajo januarja odpreti šole za otroke s posebnimi potrebami.