Zdravstveni inšpektorat minuli teden opravil 2543 nadzorov

Ljubljana, 23. decembra - Vlada se je seznanila s poročilom zdravstvenega inšpektorata in policije glede nadzorov ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Zdravstveni inšpektorat je minuli teden opravil 2543 nadzorov. Izrekli so 59 prekrškovnih sankcij, 263 opozoril po zakonu o prekrških in 160 upravnih ukrepov, so sporočili po seji vlade.