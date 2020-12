Prihodnje leto v veljavi novosti s področja družinske politike

Ljubljana, 23. decembra - S 1. januarjem bodo začele veljati nekatere novosti s področja družinske politike, ki jih je danes predstavil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Med drugim se bodo povišal enkratni prejemek ob rojstvu otroka, starševski dodatek in najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila.