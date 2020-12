Pregled najnovejših napovedi BDP za Slovenijo

Ljubljana, 23. decembra - Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je danes objavil zimsko napoved gospodarskih gibanj, ki je za letos malenkost boljša kot jeseni, za prihodnje leto pa nekaj slabša. Poslabšanje epidemioloških razmer zamika okrevanje proti drugemu četrtletju 2021, so pojasnili. STA objavlja posodobljeno tabelo napovedi domačih in mednarodnih ustanov.