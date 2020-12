V incidentu v osrednji Franciji ubiti trije policisti

Lyon, 23. decembra - V osrednji Franciji so bili davi ob posredovanju zaradi nasilja v družini ubiti trije policisti, en pa ranjen. Moški srednjih let je policiste ustrelil, ko so ti poskušali rešiti žensko, ki se je zatekla na streho hiše. Policiji je uspelo rešiti žensko, strelca pa so nato našli mrtvega.