Skupina Gen kljub izzivom epidemije dosegla za letos zastavljene finančne načrte

Krško, 26. decembra - Skupina Gen, ki med drugim upravlja slovensko polovico krške nuklearke, je letos poslovala stabilno. Letos niso načrtovali rednega remonta nuklearke, ki sicer pomembno vpliva tudi na poslovne rezultate. Okoliščine, ki jih je prinesla epidemija covida-19, so bile zahtevne, kljub temu pa ocenjujejo, da so dosegli in verjetno tudi presegli načrte.