Cigler Kralj podjetja ponovno pozval k organiziranju kolektivnega dopusta

Ljubljana, 23. decembra - Minister za delo Janez Cigler Kralj je delodajalce v zasebnem sektorju danes ponovno pozval, naj se, če je to mogoče, v času od 24. decembra do 10. januarja odločijo za kolektivni dopust in organizacijo dela na daljavo. Kot je poudaril, je delo na daljavo namreč zelo učinkovit ukrep za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom.