Ljubljanska borza: SBI TOP zadnji trgovalni dan v tem tednu višje

Ljubljana, 23. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zrasel za 0,89 odstotka na 893,81 točke. Posredniki so ustvarili za 1,37 milijona evrov, od tega največ, za 675.217 evrov, z delnicami Krke, ki so se podražile za 1,32 odstotka. Ob skromnejšem prometu so v prvi kotaciji danes pridobile delnice Save Re (+1,66 odstotka).