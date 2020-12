Sviz ne bo podpisal skupne izjave o varnem vračanju otrok v vrtce in šole

Ljubljana, 23. decembra - Predlog izjave o skupnem prizadevanju za varno vračanje otrok, učencev in dijakov v vrtce in šole, ki ga je ministrica Simona Kustec prejšnji teden poslala deležnikom v vzgoji in izobraževanju, je po mnenju Sviza vsebinsko povsem prazna izjava. Zato so napovedali, da skladno s soglasnim sklepom izvršilnega odbora sindikat izjave ne bo podpisal.