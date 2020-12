Pastrnak češki športnik leta 2020

Praga, 23. decembra - Hokejista Davida Pastrnaka so izbrali za najboljšega češkega športnika v letu 2020. Napadalec ekipe Boston Bruins je v glasovanju 214 športnih novinarjev zbral 1253 točk, drugo mesto je s 1109 točkami zasedla alpska smučarka in deskarka Ester Ledecka, tretja je bila hitrostna drsalka Martina Sablikova, so poročali češki mediji.