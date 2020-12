Državni svetniki soglasno izglasovali odložilni veto na novelo zakona o davku na tonažo

Ljubljana, 23. decembra - Državni svetniki so danes z 38 glasovi za in nobenim proti izglasovali odložilni veto na minuli teden sprejeto novelo zakona o davku na tonažo. DZ bo tako moral o zakonu znova glasovati, za sprejetje pa bo potrebnih 46 glasov. Svetniki so ob tem opozorili, da so zakon s skoraj identično vsebino enkrat že zavrnili, vmes pa ni bil spremenjen.