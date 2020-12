Na Celjskem oškodovali moška za najmanj 164.000 evrov

Celje, 23. decembra - Goljufinji sta v zadnjih treh letih za najmanj 164.000 evrov oškodovali moška z območja Policijske uprave (PU) Celje. Gre za 18-letno žensko z velenjskega območja in 32-letno žensko iz Radelj ob Dravi, ki sta stike z oškodovancema vzpostavili preko različnih spletnih portalov in oglasnih rubrik, kot so ona-on, on išče njo in podobno.