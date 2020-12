Savinjsko-šaleški župani za istočasno odprtje severnega dela tretje razvojne osi

Velenje, 23. decembra - Župani savinjsko-šaleške regije, predstavniki tamkajšnje gospodarske zbornice in kluba podjetnikov so ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca pozvali, da se celotna trasa severnega dela tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec zaključi in odpre istočasno. Gradnjo odseka Velenje-Šentrupert bi morali začeti prihodnje leto, so dodali.