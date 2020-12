Jarc ostaja selektor ženske vrste, prva liga se bo nadaljevala 10. februarja

Ljubljana, 23. decembra - Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na spletni seji podaljšal mandat selektorju ženske A-reprezentance Borutu Jarcu do 30. novembra 2022. V istem obdobju bosta Petra Mikeln in Tina Kelenberger vodili selekciji do 19 oziroma 17 let. IO je potrdil tudi tekmovalni koledar za spomladanski del, prva liga se bo nadaljevala 10. februarja.