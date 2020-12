Slovenske božične zvezde namesto v vatikansko v dve rimski baziliki

Brezje, 23. decembra - Pandemija vpliva tudi na letošnjo božično okrasitev bazilike sv. Petra v Vatikanu. Strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič tokrat ne bosta odpotovala v Vatikan, sta pa danes na Brezjah predstavila, kakšno okrasitev sta si zamislila in kakšno bodo z belimi božičnimi zvezdami iz Slovenije v Rimu vseeno uspeli izvesti.