Prodali za skoraj 50 milijonov evrov manj letošnjih vinjet

Ljubljana, 25. decembra - Dars je od začetka decembra lani do konca novembra prodal skupno nekaj manj kot 4,63 milijona vinjet z letnico 2020, kar je 38 odstotkov manj, kot je v enakem obdobju leto prej prodal vinjet z letnico 2019. Vrednost prodanih vinjet se je zmanjšala za 47,07 milijona na 148,05 milijona evrov. V prodaji so medtem že vinjete za 2021, ki so modrozelene.