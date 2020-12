NIJZ: Pri naveličanosti zaradi epidemije v pomoč tehnike za boljše počutje

Ljubljana, 27. decembra - Vsi, ki se zaradi epidemije počutijo utrujene, ujete in naveličane, naj vedo, da niso sami. T. i. pandemska utrujenost je namreč vse pogostejša. V pomoč so lahko različne tehnike za boljše duševno zdravje in počutje vse od dihalnih vaj naprej, navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje.