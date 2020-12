Piloti in vodstvo Lufthanse dosegli dogovor o kriznem načrtu

Frankfurt, 23. decembra - Vodstvo nemškega letalskega prevoznika Lufthansa in sindikat Vereinigung Cockpit (VC) sta dosegla dogovor o krizni kolektivni pogodbi, ki bo trajala najmanj do marca 2022. Med drugim se z dogovorom delo pilotov za skrajšani čas podaljšuje do konca leta 2021, poroča nemška tiskovna agencija dpa.