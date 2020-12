Ustavno sodišče BiH: Nočna omejitev gibanja in obvezne maske protiustavne

Sarajevo, 23. decembra - Ustavno sodišče BiH je v torek presodilo, da nočna omejitev gibanja in obvezno nošenje zaščitnih mask, ki so ju uvedli v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, nista v skladu z ustavo, saj pomenita "vmešavanje v temeljne človekove pravice in svoboščine, ki so zagotovljene z ustavo in evropsko konvencijo o človekovih pravicah".