Baza slovenskih filmov za božič na ogled podarja prve slovenske filme

Ljubljana, 25. decembra - Filmotekina Baza slovenskih filmov za božič podarja na ogled prve slovenske filme, ki jih je Karol Grossmann posnel v Ljutomeru. Odhod od maše v Ljutomeru (1905), Sejem v Ljutomeru (1906) in Na domačem vrtu (1906) bodo na Bazi slovenskih filmov objavljeni za nedoločen čas, saj niso več avtorsko zaščiteni in so prešli v javno domeno.