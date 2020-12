Zaživela spletna stran Visit Trbovlje

Trbovlje, 23. decembra - Zaživela je spletna stran Visit Trbovlje, ki nudi vse pomembne informacije s področja turizma. S tem so Trbovlje stopile na zemljevid turističnih krajev, ki obiskovalcem na enem mestu ponujajo vse dejavnosti, znamenitosti, športne aktivnosti in ostale pomembne turistične informacije, so danes sporočili s trboveljske občine.