Svojci žrtev covida-19 v Italiji od oblasti zahtevajo 100 milijonov evrov odškodnine

Rim, 23. decembra - Skupina, ki zastopa okoli 500 svojcev bolnikov, ki so umrli v Italiji za posledicami covida-19, bodo od italijanske vlade in deželnih oblasti zahtevali 100 milijonov evrov odškodnine. Skupina Noi Denunceremo (Obsodili bomo) je napovedala, da bodo tožbo vložili danes in da bodo zahtevali povprečno 200.000 evrov na osebo.