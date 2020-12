Ljubljanska borza: Indeks dopoldne z rastjo

Ljubljana, 23. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je dopoldne na ljubljanski borzi pridobil 0,53 odstotka. Vlagatelji so največ povpraševali po delnicah Pozavarovalnice Sava, ki so tudi med tistimi v prvi kotaciji, ki so največ pridobile. Med temi so še delnice Krke in Luke Koper.