MJU s pojasnili postopkov glede financiranja iz sklada za nevladne organizacije

Ljubljana, 23. decembra - Na MJU opažajo, da se v zadnjih dneh pojavljajo številni neupravičeni očitki in zavajajoče informacije glede prejemnikov sredstev iz sklada za nevladne organizacije in delom strokovnih komisij. Take navedbe ostro zavračajo in poudarjajo, da so vsi postopki transparentno komunicirani in vodeni, vsi prijavitelji pa imajo zagotovljeno pravno varstvo.