Novomeški policisti pri treh moških zasegli več nabojev, petard in ukradenih registrskih tablic

Novo mesto, 23. decembra - Novomeški policisti so zaradi suma posesti prepovedanega orožja izvedli več hišnih preiskav. V torek so v Brezju pri 24-letniku našli in zasegli puško in štiri naboje, pri 33-letniku 156 prepovedanih petard in 42 nabojev, pri 31-letniku pa prepovedane tablete, tri ukradene registrske tablice in dve petardi, so sporočili s policije.