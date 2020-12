Inšpekcija pri nadzoru geodetskih podjetij odkrila več kršitev

Ljubljana, 23. decembra - Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v akciji nadzora geodetskih podjetij med 20 naključno izbranimi pri štirih ugotovila kršitve. Med drugim se nanašajo na ime in dejavnost podjetja, ki ne ustrezata opravljanju geodetske dejavnosti, so sporočili z inšpektorata. Inšpekcija je letos podrobno preverjala tudi evidentiranje stavb.