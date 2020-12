Policijski sindikat Slovenije: Odgovornost za stavko je na strani vlade

Ljubljana, 23. decembra - Za policijsko stavko in njene posledice je odgovorna vlada, ki pa ima do 11. januarja dovolj časa, da stavko prepreči, so prepričani v Policijskem sindikatu Slovenije. Kot so pojasnili na današnji novinarski konferenci, lahko vlada stavko prepreči z vzpostavitvijo konstruktivnega socialnega dialoga in rešitvijo odprtih sporov.