Študenti prinesli stanovalcem domov za starejše Luč upanja

Maribor, 23. decembra - Študentje so v Mariboru začeli akcijo Luč upanja, s katero želijo pred prihajajočimi prazniki vliti upanje stanovalcem domov za starejše, hkrati pa opozoriti na svoj položaj v trenutnih razmerah. Prva postaja je bil v torek Dom pod gorco, danes pa so z glasbo in petjem razveselili stanovalce Doma Danice Vogrinec Maribor.