Pohorski biseri zadnja razstava v mariborski Galeriji Epeka

Maribor, 23. decembra - Mariborsko združenje Epeka je skupaj z arhitektom in umetnikom Luko Murovcem pripravilo razstavo Pohorski biseri, ki raziskuje odnos med Mariborom in Pohorjem. Odprtje bo potekalo danes preko spleta, je pa to zadnja razstava v Galeriji Epeka, ki se po sedmih letih zapira.