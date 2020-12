Beli supremacisti načrtovali napade na ameriške elektrarne

Washington, 23. decembra - Zvezno tožilstvo v Ohiu vodi preiskavo proti skupini mladih belih supremacistov, ki so načrtovali napade na elektrarne na ameriškem jugovzhodu in druga kazniva dejanja, na katere bi se pospešeno pripravljali do volitev 2024. Načrte so ti večinoma mladoletniki kovali že leta 2019.