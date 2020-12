Tik pred vzletom odprla zasilni izhod in skočila z letala

New York, 23. decembra - Moški in ženska iz Lake Wortha na Floridi sta v ponedeljek odprla zasilni izhod in se po zračni blazini oziroma toboganu spustila na letališko stezo La Guardie v New Yorku z Deltinega letala, ki se je že pomikalo po stezi za odhod proti Floridi. S seboj sta vzela tudi psička.