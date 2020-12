Mladina o (ne)omejevanju širjenja virusa pred prazniki (23. 12.)

Ljubljana, 23. decembra - Grega Repovž v komentarju In kaj boste vi za božič? Ubili očeta? piše o tem, da so Nemčija in nekatere druge evropske države pred prazniki uvedle stroge omejitve, saj so predvidele, da se bodo ljudje med prazniki družili. Slovenija pa je ravnala ravno nasprotno, odprla dele gospodarstva in s tem povečala nevarnost širjenja okužb.