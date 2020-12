Newyorške borze končale neenotno

New York, 22. decembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovalni dan kljub nedavnem dogovoru o drugem, 900 milijard dolarjev vrednem paketu pomoči gospodarstvu, sklenili neenotno. Vlagatelje namreč vseeno skrbijo trenutno slabi podatki o stanju gospodarstva, novi sev koronavirusa v Veliki Britaniji in hiter rast okužb v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.