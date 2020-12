Po oceni ministrstva napovedana stavka policijskega sindikata politično motivirana

Ljubljana, 22. decembra - Na notranjem ministrstvu napovedano stavko Policijskega sindikata Slovenije ocenjujejo kot politično motivirano. Pričakujejo, da bodo policisti tudi med stavko dosledno izvajali vse naloge, določene v zakonu o organiziranosti in delu v policiji, ki so jih tudi med stavko "dolžni opravljati pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili nadrejenih".