Svet onkološkega inštituta podaljšal imenovanje v. d. generalne direktorice Uštarjeve

Ljubljana, 22. decembra - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je po menjavi petih predstavnikov ustanovitelja v začetku meseca danes prvič zasedal v novi sestavi. Za novega predsednika sveta so izvolili Bogdana Tušarja, do imenovanja generalnega direktorja s polnimi pooblastili oz. najdlje do 21. julija 2021 pa so podaljšali imenovanje v. d. direktorice Andreje Uštar.