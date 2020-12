KGZS bi lahko v začetku 2021 pripravila protestne akcije

Ljubljana, 22. decembra - Člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so opozorili na slabšanje razmer na kmetijskih trgih, ki je posledica stanja na evropskem in svetovnih trgih, zlasti pa pandemije covida-19. Če vlada ne bo prisluhnila njihovim zahtevam do 31. januarja, bodo začeli pripravljati "protestne in druge aktivnosti", so sporočili iz zbornice.