Kozlovičeva obiskala višje delovno in socialno sodišče

Ljubljana, 22. decembra - Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič je v ponedeljek obiskala višje delovno in socialno sodišče, na katerem se je seznanila z delom delovnih in socialnih sodišč. Obisk je bil namenjen tudi obravnavi nekaterih predlaganih zakonodajnih rešitev, ki vplivajo na delo sodišč in položaj sodnikov, so zapisali na spletni strani sodišča.