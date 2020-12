Pred 30 leti smo na plebiscitu odločali o samostojni državi

Ljubljana, 23. decembra - Mineva 30 let od plebiscita, na katerem smo se Slovenci odločali o odcepitvi od Jugoslavije in samostojni državi Sloveniji. Na njem se je velika večina volivcev izrekla za samostojnost. Državna proslava bo v obliki TV-oddaje in jo bo predvajala TV Slovenija. Slavnostni govornik bo premier Janez Janša. DZ pa se bo pred tem sestal na slavnostni seji.