Sova Nemcu očita grobo zlorabo funkcije

Ljubljana, 22. decembra - Predsednik Knovsa Matjaž Nemec je z izjavami o delu Sove v zadevi Farrokh "grobo zlorabil funkcijo predsednika komisije," so v odzivu opozorili v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova). Zagotovili so, da je Sova tudi v tem primeru delovala v okviru svojih pooblastil in da njeno delovanje ni bilo podvrženo nedovoljenemu vplivanju.