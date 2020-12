Prodaja rabljenih stanovanj in hiš novembra v ZDA nazadovala

Washington, 22. decembra - Prodaja rabljenih stanovanj in hiš je novembra v ZDA v primerjavi z oktobrom nazadovala za 2,5 odstotka na letno prilagojeno število 6,69 milijona enot. To je prvi padec prodaje po petih zaporednih mesecih rasti, kljub temu pa so po državi še vedno prodali za 25,8 odstotka več stanovanjskih nepremičnin kot novembra lani.