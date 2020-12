Na vojaškem pokopališču na Rupi pri Kranju novo spominsko obeležje

Kranj, 22. decembra - Mestna občina Kranj je v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti letošnjo jesen postavila spominsko obeležje na vojaškem pokopališču prve svetovne vojne na Rupi pri Kranju. Spomenik sta župan in minister slovesno odkrila v ponedeljek in se tako poklonila padlim vojakom.