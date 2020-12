Novi omejitveni ukrepi poslabšali razpoloženje nemških potrošnikov

Nürnberg, 22. decembra - Razpoloženje nemških potrošnikov se je zaradi novih omejitvenih ukrepov ob drugem valu okužb še dodatno poslabšalo, je pokazala decembrska raziskava inštituta GfK. Kot so zapisali na inštitutu, so potrošniki ob zaprtih trgovinah in številnih drugih omejitvenih ukrepih težko optimistični, piše francoska tiskovna agencija AFP.