Nemec: Informacije o spremljanju domnevnega kupovanja glasov ne držijo

Ljubljana, 22. decembra - Predsednik komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matjaž Nemec je zavrnil nekatere navedbe, da naj bi Sova in tuje varnostne službe spremljale domnevno kupovanje poslancev koalicije za prestop v vrste koalicije KUL. V izjavi za medije je dejal, da so opravili pogovor z vodstvom Sove in da lahko zatrdi, da informacije ne držijo.