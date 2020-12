SBI TOP pridobil dobrega pol odstotka

Ljubljana, 22. decembra - Indeks najpomembnejših delnic na ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,57 odstotka in trgovanje zaključil pri 885,96 točke. Promet je bil, primerno prazničnemu skrajšanemu trgovalnemu tednu, precej skromen, dosegel je 637.675 evrov. Med blue chipi so se pocenile le delnice Luke Koper, in sicer za 1,09 odstotka.