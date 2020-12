Iniciativa poziva k omejitvi oglaševanja na zunanjih površinah

Ljubljana, 22. decembra - Iniciativa Očistimo Slovenijo reklamnih panojev je vlado in politične stranke pozvala, naj zakonsko prepovejo ali vsaj močno omejijo "nenadzorovano rast zunanjih reklamnih panojev". Prepričani so, da bi se morala Slovenija na tem področju zgledovati po strožji regulaciji, kot jo poznajo denimo v Avstriji in Nemčiji.