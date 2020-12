Zaposleni na STA s pozivom Zorčiču, naj zagotovi spoštovanje sklepov odbora DZ o financiranju STA

Ljubljana, 22. decembra - Zaposleni na Slovenski tiskovni agenciji (STA) so se danes obrnili na predsednika DZ Igorja Zorčiča in ga pozvali, naj zagotovi spoštovanje sklepov odbora DZ za kulturo. Ta je vlado pozval k izpolnitvi zakonske dolžnosti in izplačilu zapadle finančne obveznosti do STA ter naj ji zagotovi nadaljnjo finančno stabilnost, a vlada tega še ni storila.