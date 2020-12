Vlada se bo predvidoma seznanila z najnovejšimi gospodarskimi napovedmi

Ljubljana, 23. decembra - Vlada se bo danes predvidoma seznanila z najnovejšo gospodarsko napovedjo Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Pričakovati je, da bo ta nekaj slabša od jesenske, ko je urad Sloveniji za letos napovedal skrčenje obsega BDP za 6,7 odstotka. Oktobra je namreč vlada vnovič razglasila epidemijo in spet so se ustavile številne dejavnosti.