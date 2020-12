OZS znova za dopolnitev sedmega protikoronskega paketa pomoči in odprtje dejavnosti

Ljubljana, 22. decembra - Upravni odbor OZS pozdravlja nekatere rešitve iz predloga sedmega protikoronskega zakona, a obenem ponavlja poziv k njegovi dopolnitvi. Med drugim s povračilom stroškov plač v celoti, podjetjem pa naj ne bo treba vračati državne pomoči. OZS se je spet zavzela tudi za odprtje storitvenih in obrtnih dejavnosti, in to takoj po novem letu.