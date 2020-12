Radovljica, 22. decembra - Policijska uprava Kranj je preklicala iskanje 66-letnega Marjana Finžgarja z območja Radovljice. Pogrešanega, ki so ga iskali od ponedeljka in so ga nazadnje videli v soboto, so našli v Ljubljani. Z njim je vse v redu, so danes sporočili policisti.